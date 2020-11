Ardiles: «Maradona está rodeado de pessoas que só estão com ele pelo dinheiro que lhes paga»

Osvaldo Ardiles foi companheiro de Diego Maradona durante muitos anos na seleção argentina e mostrou-se incrédulo com as imagens que viu de ‘El Pibe’, antes de ser internado numa clínica de La Plata com "depressão e anemia".





"Muito feio vê-lo na televisão dormente, anestesiado, dopado… Dieguito rodeado por uma multidão de pessoas que estão com ele só pelo dinheiro que lhes paga: advogados, médicos, motoristas, guarda-costas, etc", escreveu Ardiles no Twitter, que considera que Maradona devia estar rodeado da família e dos amigos."Tinha de estar acompanhado e a desfrutar do amor da sua família e dos seus inúmeros amigos, que o adoram, não só os da Argentina como os de todo o mundo. Que fiques bem rapidamente Dieguito. Grande abraço", concluiu Osvaldo Ardiles.De acordo com a equipa médica que está a seguir Maradona, o antigo jogador argentino está a melhorar o seu estado clínico e em breve vai ter alta hospitalar.