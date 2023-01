Argélia: Francisco Chaló deixa o Paradou

Francisco Chaló anunciou através das redes sociais o fim do vínculo com Paradou, da Argélia. O treinador português estava na segunda passagem por aquele emblema onde regressou na temporada 2021/22."Terminou o meu trabalho no Paradou AC na Argélia. Finda a primeira volta em lugar de manutenção e apurados para os 16 avos da Taça, com quase dois meses para o reinício do campeonato, era o momento certo. Mais uma experiência difícil, em todos os contextos, com uma equipa das mais jovens do mundo na I Liga e com muitos atletas a vivenciarem a primeira experiência no futebol profissional. Experiência levada ao limite nos desafios e nos riscos e que, com o mesmo profissionalismo de sempre, foi previamente diagnosticada, rigorosamente desenvolvida, pacientemente constatada e conscientemente finda. As maiores felicidades para os jovens jogadores e amigos do clube para manterem os objectivos propostos. Agora, findo este projecto, outros desafios vão aparecer para desenvolver o trabalho com a paixão, coragem e responsabilidade de sempre. Que o ano de 2023 seja repleto de realizações pessoais e profissionais. Feliz Ano Novo!", explicou o treinador luso, de 58 anos.Em Portugal, Chaló orientou o Sp. Covilhã, Trofense, Leixões, Ac. Viseu, Penafiel, Feirense, Naval, Pedras Rubras e Alfenense.