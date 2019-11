Argentina e Uruguai empatam na noite azarada de Coates

A Argentina e o Uruguai empataram esta segunda-feira a dois golos, em jogo particular, disputado no Estádio Bloomberg, em Israel.





Os sportinguistas Sebastián Coates e Marcos Acuña e o portista Saravia foram titulares no encontro mas o destaque, pela negativa, acabou por ser o uruguaio. O central do Sporting viu o azar bater-lhe à porta aos 14 minutos. Coates tentou travar Lionel Messi no meio-campo e depois recuou para lhe bloquear um remate à entrada da área. O defesa até teve sucesso mas acabou por ficar caído no relvado agarrado à coxa direita. A equipa médica entrou em campo e rapidamente deu ordem para a substiutição. Ficou assim em alerta o departamento médico do Sporting, que só vai perceber a extensão da lesão quando Coates regressar a Alcochete. O guarda-redes do FC Porto, Marchesin, não saiu do banco de suplentes.Quanto ao jogo, foram dois jogadores do Barcelona que estiveram em evidência, Lionel Messi e Luis Suárez. Aos 34 minutos o avançado uruguaio ofereceu o 1-0 a Edinson Cavani e na segunda parte marcou um golo de livre direto que dava na altura vantagem ao Uruguai. Contudo, a Argentina empatou. Aos 63 minutos Messi cruzou para Sergio Aguero fazer o 1-1 e, já perto do final, converteu a grande penalidade que fixou o resultado em 2-2.