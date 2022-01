Argentina: Ex-benfiquista Cristián Lema renova com Newell´s Old Boys

Cristián Lema vai continuar ao serviço do Newell's Old Boys. O ex-benfiquista, de 31 anos, prolongou o contrato até 2023 depois de ter regressado à Argentina a meio do último ano, procedente dos sauditas do Damac.O percurso no país-natal conta também participações em clubes como Guillermo Brown, Tigre, Quilmes e Belgrano.Pelo Benfica, Lema cumpriu apenas dois jogos oficiais em 2018.