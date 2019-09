Argentina goleia México com hat trick de Lautaro

A seleção da Argentina goleou esta madrugada o México (4-0), em jogo particular, realizada em San Antonio, nos Estados Unidos, que ficou marcada por uma excelente exibição do conjunto albiceleste e do avançado do Inter Milão Lautaro Martínez que foi autor de um hat trick.A formação argentina rubricou uma exibição 'avassaladora' na primeira parte do encontro com Lautaro a marcar aos 17', 22' e 39' minutos e Leandro Paredes aos 33' depois na conversão de um penálti.O jogador do Sporting Marcos Acuña, que, foi titular na seleção argentina enquanto o guarda-redes do FC Porto Marchesín foi suplente não utilizado. Já do lado dos mexicanos, o avançado dos dragões Corona foi titular., a seleção treinada por Lionel Scaloni, venceu de maneira convicente os mexicanos liderados por Gerardo Martino.