Argentinos dão eco à loucura do Vasco da Gama: «Um dia, o Flamengo perdeu...»

O Vasco da Gama tornou-se no clube com mais sócios do Brasil, devido a uma campanha de loucos lançada há cerca de uma semana. O Vascão decidiu fazer descontos de adesão na ordem dos 50% e passou dos 33.500 sócios para os 139.825, ultrapassando o rival Flamengo, que tem 139.700 sócios.



O feito incrível ganhou repercussão internacional e os argentinos não perderam uma oportunidade de 'alfinetar' o Flamengo, numa altura em que a derrota na final da Taça Libertadores ainda não foi digerida (recorde-se que o River Plate caiu aos pés da equipa de Jorge Jesus por 2-1)... Ora, o diário 'Olé' deu destaque à campanha do Vasco da Gama e aproveitou para brincar com o Mengão.





O destaque do 'Olé'

"Depois de 38 anos, o Flamengo consagrou-se novamente campeão da Libertadores e, no dia seguinte, venceu o Brasileirão de maneira antecipada. Além disso, acumula uma sequência de 28 jogos invicto. Mas um dia, o Flamengo perdeu...", pode ler-se no jornal antes de dar conta dos números da campanha do Vascão.