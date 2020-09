Argentinos dizem que Rui Vitória quer levar Salvio para o Al-Nassr

Os caminhos de Rui Vitória e Eduardo Salvio poderão voltar a cruzar-se. De acordo com o jornalista Esteban Edul, da TyC Sports, o treinador português que orienta o Al-Nassr, da Arábia Saudita, quer reforçar as alas do ataque da sua equipa e tem o extremo argentino como alvo prioritário.

Recorde-se que Eduardo Salvio e Rui Vitória cruzaram-se no Benfica, entre 2015 e 2019, altura que coincide com os quatro anos em que o treinador natural de Alverca do Ribatejo orientou o clube. Entre 2015 e 2019, ambos conquistaram dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e ainda uma Supertaça Cândido de Oliveira.