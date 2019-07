Arnautovic já fez testes médicos e vai reforçar o Shanghai SIPG de Vítor Pereira

Marko Arnautovic, avançado austríaco do West Ham, já fez testes médicos e prepara-se para assinar pelo Shanghai SIPG, segundo avança este sábado a Sky Sports.





O atacante, de 31 anos, deve render aos cofres do clube inglês 25 milhões de euros. À partida, a quantia poderia ser mais elevada, mas tanto jogador como clube querem terminar a ligação depois de verem as suas relações deterioradas ultimamente.Depois de marcar 11 golos em 30 jogos na Premier League em 2018/19, Arnautovic prepara-se assim para reforçar a equipa do português Vítor Pereira.