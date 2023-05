Arne Slot fiel ao Feyenoord: «O meu desejo é ficar»

Associado ao Tottenham na última semana, Arne Slot descartou a saída do Feyenoord e mantém-se fiel aos campeões holandeses. "Ouvi falar muito sobre o interesse que os outros clubes estão a demonstrar por mim. Estou grato por isso, mas o meu desejo é ficar no Feyenoord", disse o treinador de 44 anos. Com um salário atual a rondar os 2 M€ por ano, o Feyenoord quer renovar com Slot e fazer dele o técnico mais bem pago da história do clube, de acordo com a imprensa holandesa.