«Arrisquei a vida nesse dia»: treinador lembra o momento em que Teo tirou uma arma no balneário

A história da arma 'sacada' em pleno balneário já tem oito anos e marcou para sempre a carreira de Teo Gutiérrez, pese embora os anos seguintes até terem colocado o avançado em bom plano internacional. O que não se sabia era que aquele episódio inesperado foi também um ponto de definição na carreira do treinador do Racing de então, o mítico Alfio Basile, já que foi ali, após um encontro com o Independiente, que decidiu abandonar os bancos, então com 68 anos.





"Já estava cansado de treinar, mas lembram-se do episódio do Teo Gutiérrez, quando ele sacou da pistola? Arrisquei a vida nesse dia. Tenho filhos, tenho netos e vou levar com aquilo... Foi uma situação tensa, muito complicada. Tens que estar nos teus dias... Nunca na minha vida tinha passado por algo assim. Foi complicado porque imagina que ele se descuidava e dava um tiro? Nunca se sabe... Se a arma era de brincar? Vai lá prová-lo... Era uma máquina terrível", atirou 'Coco' Basile, em declarações à FOX Sports.