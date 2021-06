Arsenal cobiça Renato Sanches: médio é um dos alvos de Arteta

O Arsenal entrou em contacto com o Lille, através de intermediários, e perguntou-lhe por Renato Sanches, nomeadamente sobre a recetividade do campeão de França em negociá-lo e, claro está, o preço exigido pelo passe. A informação foi avançada pelo portal ‘90 MIN’, o qual adiantou ainda que o Arsenal terá solicitado ao Lille que o mantivesse a par de qualquer movimentação em torno do médio português, cujo contrato expira a 30 de junho de 2023.

Mikel Arteta, treinador dos gunners, está a preparar uma reestruturação do plantel, a que não é alheio o modesto 8.º lugar alcançado na edição transata da Premier League. O objetivo passa por reunir um grupo que devolva o clube à Liga dos Campeões, prova em que não participa desde 2016/17. Ora, Mikel Arteta considera que a contratação de Renato Sanches, de 23 anos, lhe resolve um problema no meio-campo durante várias épocas. O técnico dos londrinos tem a seu favor o facto de o internacional português querer provar o seu valor na Premier League, onde atuou em 2017/18 ao serviço do Swansea, mas o problema pode ser o interesse do Liverpool, que encara Renato Sanches como um potencial sucessor de Wijnaldum.

O Arsenal prepara-se, para já, para selar a contratação do central Ben White, por quem vai pagar 58 M€ ao Brighton. Pode, assim, ter abortado o ataque a Koundé, central francês do Sevilha que também é cobiçado por Chelsea e Real Madrid [clube da sua preferência].