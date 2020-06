Arthur já aceita trocar Barcelona pela Juventus

Reticente numa primeira fase, Arthur já parece convencido de que não tem futuro em Barcelona e terá aceitado negociar a transferência para a Juventus. Segundo a Sky Sports, há algum tempo que está tudo acordado entre os clubes, com o emblema italiano a pagar 80 milhões de euros pela contratação do médio brasileiro de 23 anos, adquirido há dois anos ao Grémio. Nos cofres do Barça entrarão, no entanto, pouco mais de 10 milhões, uma vez que Pjanic também entra na equação e o passe do bósnio está avaliado em cerca de 70 milhões.





"Conversamos frequentemente, mas neste momento todas as equipas estão a disputar jogos importantes. Não se trata de fazer o negócio até 30 de junho, mas de chegar a um acordo. Os dois jogadores devem estar convencidos", avisou Fabio Paratici. Apesar das declarações do diretor desportivo da Juventus, a imprensa espanhola e italiana dá conta de uma certa pressa em fechar as vendas antes do final do mês, para efeitos de contabilidade, por causa do fair play financeiro. Com Pjanic não existe problema. O bósnio não se dá bem com Sarri e, aos 30 anos, vê com bons olhos a mudança. Algo que também agrada à Juve, pois ficará livre de um dos mais bem pagos do plantel. Já Arthur tem uma proposta que lhe duplica o salário (recebe 2,5 milhões/ano), mas tenta ‘esticar um pouco mais a corda’.