Artur Soares Dias nomeado para jogo decisivo na luta pelo título do campeonato grego

Artur Soares Dias foi, esta quinta-feira, nomeado para apitar o Panathinaikos-AEK, jogo que poderá decidir o título do campeonato grego e que se disputa no domingo, pelas 18 horas.Numa altura em que faltam pouco mais de duas semanas para o final do campeonato, as duas equipas lideram a tabela classificativa com 75 pontos. O Panathinaikos, de resto, tem vantagem no confronto direto.A imprensa grega adianta ainda que Pedro Ribeiro e Paulo Soares serão os assistentes de Soares Dias. Angelos Evangelou será o quarto árbitro e Diego Martins e Andreas Fotopoulos estarão a cargo do VAR.