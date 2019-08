As astronómicas exigências que Neymar faz ao seu novo clube

O programa de televisão espanhol 'El Chiringuito de Jugones' revela que Neymar já informou aquilo que pretende, se deixar o PSG: um contrato de cinco anos e 35 milhões de euros limpos por época.





Neste momento Barcelona a Real Madrid esgrimem argumentos no sentido de garantir o brasileiro, que está de saída do campeão francês.Segundo o mesmo programa, o Real Madrid não tem problemas relativamente ao salário, já que o considera uma vedeta e o valor do vencimento é compatível com o seu estrelato.