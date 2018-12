'As' avança que Ronaldo volta ao Bernabéu para o ver o River-Boca ao lado de Messi

Cristiano Ronaldo vai estar domingo no Estádio Santiago Bernabéu a assistir ao River Plate-Boca Juniors ao lado de Messi. A notícia é avançada esta terça-feira pelo 'As'.O jornal espanhol diz que "Florentino Pérez quer sentar os dois" no palco do encontro e que a Federação Espanhola e a Confederação Sul-americana estão de acordo em dar-lhes tratamento preferencial embora os dois não tenham pedido nada de especial.O Barcelona joga sábado com o Espanyol e a Juventus defronta o Inter Milão sexta-feira. O 'As' refere que Messi viajará para Madrid no domingo e que Ronaldo passará o fim de semana na capital espanhola.O jogo está a suscitar grande interesse com pedidos de todo o lado, incluindo de muitos treinadores de toda a Europa. A central telefónica da Federação espanhol chegou a fucar bloqueada quando se soube que a final iria ter lugar no Bernabéu.