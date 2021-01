As caixas fortes que Maradona tinha no Dubai: um mistério que intriga os herdeiros

Diego Armando Maradona morreu há dois meses e a herança do antigo craque argentino continua a dar que falar. Carros de luxo, mansões, camisolas oferecidas por outras vedetas do futebol, um património que pode ser incalculável.





Além dos bens que possuí na Argentina, soube-se agora que Maradona tinha umas caixas fortes no Dubai, cujo conteúdo ninguém conhece."São coisas que o Diego guardou, só ele sabia o que lá está. Podem ser dirhams (a moeda do Emirado), relógios, dólares ou nada. As caixas foram guardadas e nunca mais foram abertas e mais de dois anos", explicou uma fonte próxima do antigo futebolista argentino.Sabe-se que Maradona costumava guardar nas suas caixas fortes os bens que mais apreciava. Em casa na Argentina, por exemplo, tinha a sua coleção de relógios e o famoso anel avaliado em 300 mil dólares que lhe foi oferecido 'presidente do futebol' do Dínamo Brest.