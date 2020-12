As duras acusações da irmã de Maradona: «Quando é que as filhas o foram ver? Nunca»

A irmã de Diego Maradona não se calou contra o que diz ser uma injustiça ao ser acusada de viver às custas do antigo futebolista, que morreu no passado dia 25 de novembro. Ana nega as acusações e diz que Maradona foi abandonado pelas filhas, que agora querem a herança.





"Dizem que eu recebia para estar com meu irmão, de onde vem isso? Deviam verificar. Confirmem o que recebi. Se é assim, não teríamos dívidas", criticou a irmã de Diego Maradona.Ana, em declarações ao programa 'Los Ángeles de la Mañana', do Canal 13, teceu duras criticas às sobrinhas, acusando-as de abandonar o pai."Os meus filhos e os filhos dos meus irmãos, ninguém viveu do dinheiro do Diego, ninguém. Ele era muito generoso, sim, e às vezes oferecia-nos coisas, mas nada mais. Não vivemos dele, nunca, nunca. Como elas viveram, sem ele não teriam sido nada. Que se calem", afirmou Ana."Quando fomos para a sua casa de Rial foi porque ele nos pediu para o defendr e ver que tinha família, porque foi abandonado pelas filhas. Quando é que as filhas o foram ver? Nunca, e isso sim podem provar", acusou.