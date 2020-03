As explicações da UEFA para o adiamento do Euro'2020: campeonatos são 'prioridade'

A UEFA confirmou, em comunicado, que o Euro'2020 foi adiado em 12 meses, ou seja, será disputado entre 11 de junho e 11 julho do próximo ano. Após uma das reuniões desta terça-feira, o organismo que rege o futebol europeu confirmou que a prioridade é que os vários campeonatos sejam finalizados, depois das interrupções provocadas pela pandemia de coronavírus - como, aliás, Record já tinha adiantado hoje. Quanto à Liga dos Campeões e Liga Europa, estão ainda a ser estudados os vários cenários mas o mais provável é que as finais sejam em junho.





"Foi dada prioridade à conclusão dos campeonatos nacionais, num esforço de solidariedade sem precedentes da UEFA (...). A saúde de todos os envolvidos é a prioridade, assim como evitar uma pressão desnecessária nos serviços nacionais de saúde envolvidos nas cidades que recebem jogos. A decisão ajudará a que todos os campeonatos nacionais, atualmente interrompidos, possam ser finalizados", começou por dizer a UEFA."Todas as competições e jogos da UEFA (incluindo particulares) de clubes e seleções, masculino e feminino, foram interrompidas até novas informações. Os jogos do playoff do Euro'2020 e particulares, agendados para o final de março, serão agora disputados na janela internacional de início de junho, embora a situação possa ser reavaliada", acrescentou.Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, destacou o exemplo dado pelo organismo que lidera: "Era importante que a UEFA liderasse o processo e desse o maior exemplo. Adiar o Europeu tem um enorme custo para a UEFA (...) mas propósito ao invés de lucro tem sido o nosso princípio, ao tomar esta decisão para o bem futebol europeu como um todo."