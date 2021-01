As lágrimas de Abel Ferreira após conquistar a Libertadores de forma dramática

Abel Ferreira tornou-se no segundo português a conquistar a Libertadores, depois de esta noite o Palmeiras ter derrotado o Santos por 1-0, com um golo aos 90'+9. No final, o técnico não aguentou as lágrimas.





Abel foi abraçando os seus jogadores quase um a um, mostrando toda a sua emoção após o maior feito da sua carreira.