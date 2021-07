As primeiras declarações de Krovinovic após sair do Benfica

Krovinovic mostra-se bastante satisfeito pelo regresso à Croácia, onde irá representar o Hadjuk Split nas próximas três temporadas. "Finalmente cheguei, estou muito feliz com isso, todos me receberam de forma calorosa desde o primeiro segundo e obrigado por isso", vincou o jogador, de 25 anos, em declarações ao site do clube.





O croata já realizou exames médicos e agora espera começar a trabalhar o mais rapidamente possível. "Estou ansioso pelos treinos, jogos, recebi muitas mensagens de fãs do Hajduk no mês passado. Havia palavras realmente lindas, mensagens boas, tentei ler todas. Estou muito contente por a minha chegada significar tanto para os adeptos e só posso prometer que vou tentar retribuir em campo na mesma medida", prometeu o jogador.