As primeiras palavras de Maradona depois de acordar da anestesia

Pessoas próximas de Maradona contaram o que antigo futebolista disse assim que acordou da anestesia, depois de ter sido intervencionado para que lhe fosse retirado um coágulo do cérebro.





Adepto ferrenho do Boca Juniors, El Pibe perguntou "como ficou o River?" Disseram-lhe que tinha perdido, por 3-1, com o Banfield, na primeira jornada do campeonato argentino.Marcelo Gallardo, treinador do River, foi uma das muitas personalidades que enviou mensagens a Maradona, desejando-lhe uma rápida recuperação.O antigo jogador passou a tarde de ontem acompanhado pelas suas três filhas, Dalma, Giannina e Jana.