Ashley Young apontado ao Inter Milão

O defesa inglês Ashley Young pode deixar o Manchester United já em janeiro para rumar a Itália e reforçar o plantel do Inter Milão, adianta a 'Gazzetta dello Sport'.

O jogador de 34 anos termina contrato com os red devils em junho deste ano e é visto pelos nerazurri como uma das soluções mais acessíveis do mercado para aumentar as opções do técnico António Conte, uma vez que pode atuar como lateral direito mas também como lateral esquerdo.

Segundo o jornal italiano, o Inter poderá mesmo oferecer um contrato de época e meia ao jogador que na presente temporada alinhou em 18 jogos oficiais com a camisola United, mas primeiro terá de negociar e convencer o clube inglês a libertar o experiente jogador.

Recorde-se que Ahsley Young chegou a Old Trafford no verão de 2011 proveniente do Aston Villa e conquistou, entre outros títulos, uma Premier League, uma Liga Europa e uma Taça de Inglaterra.