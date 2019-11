Asprilla recorda dia em que salvou Chilavert: «Pediram-me autorização para o matar»

Faustino Asprilla, antigo avançado da seleção colombiana, recordou o dia em que salvou o guarda-redes paraguaio José Luis Chilavert da morte, em 1997, numa altura em que o futebol colombiano estava nas mãos de narcotraficantes.Num documentário exibido no 'Telepacífico', para assinalar o 50.º aniversário do futebolista colombiano, Asprilla revelou que após o jogo de 2 de abril de 1997 (vitória do Paraguai frente à Colômbia), em que se envolveu num incidente com Chilavert - ambos foram expulsos com o guarda-redes paraguaio a ir até ao banco da Colômbia e dar um murro em Asprilla -, foi chamado a um hotel por Julio Fierro, um conhecido narcotraficante."Quando cheguei ao hotel, Julio Fierro estava com mais 10 pessoas, todos bêbedos e disse-me: 'Precisamos que nos dês autorização para que estes dois homens, que vão ficar aqui no Paraguai, em Assunção, matarem esse gordo do Chilavert'", contou Asprilla, recordando a sua reação."Mas vocês estão loucos!? Ainda vão acabar com o futebol colombiano. Não pode ser. Não, não, não. No futebol o que acontece em campo, fica no campo. Chilavert deu-me um murro, discutimos, expulsaram-nos e terminou aí", referiu Asprilla, acrescentando: "Eles diziam 'não patrão, dê-nos a ordem'".