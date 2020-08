«Assim tenho tempo para tirar a carta»: a reação de Anelka após dispensa do Mundial'98

Nicolas Anelka tinha apenas 19 anos mas já se destacava no Arsenal. O antigo jogador francês, que recorda a carreira num documentário da Netflix, abordou um episódio curioso na seleção, quando foi dispensado já na concentração para o Mundial de 1998.





Jacquet, o selecionador francês, tinha de fazer cortes na lista e um dia chamou Anelka ao seu quarto, para lhe dar a notícia. "Na seleção há sempre um mas. Sabia que algo não estava bem. Estava com o Thierry (Henry) no quarto e disseram-me para descer. Fui ao quarto do treinador onde ele estava a explicar a cada um dos dispensados por que saía. 'Tu? É normal', disse-me ele, passando ao seguinte. Não sei se fez de propóstito, mas isto pode destruir a carreira de um miúdo que não seja forte mentalmente", lembra o antigo avançado.Assim, arrumou as suas coisas e foi para casa. Robert Pires estava a jogar ping pong quando o viu passar e perguntou-lhe o que tinha acontecido. "Vimos que ele ia embora com as malas", recorda Pires. "Ele estava tranquilo, relaxado, e disse-me que ia embora. 'Para mim tanto faz, assim tenho tempo para tirar a carta de condução. Pensei 'este tipo é louco'. Vi logo que ele era alguém totalmente diferente."