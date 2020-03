Assistente de Artur Soares Dias agarrado pelos genitais

Depois de toda a polémica em torno do duelo entre AEK e Aris (2-1), com arbitragem de Artur Soares Dias, a federação grega revelou o relatório do observador do jogo. No documento está detalhada a confusão vivida ao intervalo pela equipa de arbitragem, que esteve 25 minutos retida no balneário, sendo que um dos auxiliares terá sido agarrado pelos genitais. "Quando os árbitros estavam a meio caminho dos balneários, no corredor exterior ao balneário, encontravam-se três ou quatro adeptos da equipa local que tentaram agredir os árbitros, gritando-lhes: ‘Porquê penálti?’, ‘Não há penálti’ e ainda ‘vão todos f…’. Um desses adeptos aproximou-se do primeiro árbitro assistente, que estava à sua frente, dizendo-lhe: ‘Eu sou o chefe’, tendo-o agarrado pelos genitais, apertando-os", refere o relatório, sem mencionar de qual dos assistentes (Rui Licínio ou Paulo Soares) se tratava.