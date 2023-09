Associação das Ligas Europeias elogia medidas financeiras da UEFA

A Associação das Ligas Europeias (EL) elogiou esta quarta-feira o novo sistema de distribuição de verbas que vai beneficiar clubes ausentes das competições europeias, considerando que a proposta desenvolvida pela UEFA defende uma maior justiça desportiva.

"O anúncio de hoje de aumentar a quota dos clubes não participantes para 7% (acima dos atuais 4%) dos 4,4 mil milhões de euros anuais projetados para o rendimento global ajudará todos os clubes em toda a Europa a salvaguardar a sua competitividade dentro e fora do campo, mantendo ao mesmo tempo o investimento no desenvolvimento de jovens e talentos", destacou o organismo, sobre o ciclo 2024/27.

Na base deste aumento, o novo memorando de entendimento entre a Associação de Clubes Europeus (ECA) e a UEFA, válido até 2030, no qual, entre outros, se destaca um novo sistema de distribuição de verbas que vai beneficiar clubes ausentes das competições europeias.

"Ao longo dos anos, as Ligas Europeias e os seus membros têm apelado firmemente à UEFA e às partes interessadas do futebol para a implementação de um modelo de distribuição de receitas mais justo, de modo a proteger o equilíbrio competitivo das competições das ligas nacionais", salienta a EL.

Em números absolutos, a associação revela que a alteração vai traduzir-se, a partir da época 2024/25, na distribuição de 308 milhões de euros a clubes não participantes das provas da UEFA, acima dos atuais 175 milhões.

"Este é um resultado importante para todo o ecossistema do futebol profissional europeu e as Ligas apoiam orgulhosamente a UEFA neste feito", conclui.

A UEFA tinha anunciado ainda que o sistema de distribuição para os emblemas participantes vai dar maior destaque à participação (dos atuais 25% para 27,5%) e ao desempenho (de 30% para 37,5%), enquanto os dois pilares existentes de 'pool' de mercado e coeficiente serão mesclados e reduzidos de um total de 45% para os 35%.

Destacando o reforço da "estabilidade e crescimento sustentável no futebol europeu de clubes" que o memorando de entendimento encerra, a UEFA esclarece que os detalhes completos do novo sistema serão divulgados assim que o trabalho técnico for concluído.

"O acordo renovado alinha os esforços de cooperação de ambas as organizações com o panorama em evolução do calendário de jogos internacionais masculino e feminino e com as futuras mudanças estruturais nas competições masculinas de clubes da UEFA, em vigor a partir da época 2024/25, que trarão mais oportunidades para mais clubes, mas também para jogadores e adeptos, mantendo ao mesmo tempo a pirâmide aberta e democrática", sublinhou o organismo.