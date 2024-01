Associação de Ligas Europeias e UEFA juntas na defesa da essência do futebol

O presidente da Associação de Ligas Europeias, Pedro Proença, e o líder da UEFA, reiteraram esta terça-feira o compromisso comum na defesa da essência do futebol, assente no mérito, e do equilíbrio entre as competições europeias e as ligas domésticas.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), organismo também liderado por Pedro Proença, garante que o encontro do antigo árbitro internacional com Aleksander Ceferin permitiu realçar "a excelente cooperação e compreensão mútua entre as entidades, enfatizando o compromisso de permanecerem unidos em prol do bem do desporto".

Em declarações divulgadas pela LPFP, Proença considerou fundamental que os dois organismos intensifiquem a cooperação, e mostrem "a sólida união entre os principais 'stakeholders' da família do futebol na defesa do modelo competitivo existente, na defesa da essência do futebol, assente no mérito, no direito ao sonho e na solidariedade, e na defesa do equilíbrio entre as competições europeias e as ligas domésticas".

O presidente da UEFA destacou o "papel crucial" que a Associação de Ligas Europeias "desempenha no panorama do futebol europeu, representando e defendendo os interesses das ligas domésticas, fundamentais para o futebol".

"Valorizamos profundamente todas as contribuições significativas que procuram moldar o futuro do desporto, salvaguardando, ao mesmo tempo, a proteção dos valores essenciais que o caracterizam, especialmente numa fase tão sensível como a que vivemos atualmente", disse Ceferin, citado no comunicado da LPFP.

Pedro Proença foi formalmente nomeado, em 30 de novembro passado, presidente da Associação de Ligas Europeias até ao fim do atual mandato, em 2025, e será o representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que será ratificada no próximo congresso do organismo regulador do futebol europeu, em 8 de fevereiro de 2024, em Paris.

A Associação de Ligas Europeias reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes, provenientes de 34 países europeus, e era gerida há dois anos por uma Comissão Executiva.