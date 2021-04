Associação Europeia de Clubes garante "forte oposição" à Superliga

A Associação Europeia de Clubes (ECA) reagiu este domingo em comunicado às notícias relativas à Superliga Europeia, reiterando o seu apoio à proposta apresentada pela UEFA para reformular todas as competições continentais a partir de 2024. A ECA deixa ainda claro que se irá opor fortemente à nova competição, que será lançada por um conjunto de clubes de topo e que será oficializada em breve.





"Em reação às notícias adiantadas hoje sobre uma chamada liga revolucionária, a ECA, como organismo que representa 246 clubes de topo de toda a Europa, reitera que o seu compromisso no trabalho de desenvolvimento do modelo das provas de clubes da UEFA com esta organização para o ciclo que começa em 2024 e que um 'modelo de superliga fechado' que os artigos da imprensa refere terão forte oposição da ECA", pode ler-se no comunicado."A ECA aponta à posição adotada pelo seu Conselho Executivo na reunião da última sexta-feira, onde expressou o seu compromisso de continuar a trabalhar com a UEFA numa nova estrutura do futebol europeu como um todo a partir de 2024, incluíndo propostas de mudanças para as competições da UEFA. Com o apoio da ECA, o Comité Executivo foi convidado a apoiar este compromisso na reunião de 19 de abril, isto para lá de dar passos para um entendimento quanto a uma futura relação entre a ECA e a UEFA", acrescenta a mesma nota, onde o Comité Executivo do organismo assegura que nos próximos dias irá tomar as decisões apropriadas sobre esta matéria.