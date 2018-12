Atacou o autocarro do Boca e diz que está arrependido: «Foi um impulso que não controlei»

A polícia argentina identificou o primeiro adepto do River Plate que atacou o autocarro do Boca Juniors, prendeu-o mas ele já se encontra em liberdade. Martín Firpo atirou a pedra que deu origem aos graves incidentes, que culminaram com sucessivos adiamentos de um jogo - 2.ª mão da final da Taça dos Libertadores da América - que agora vai disputar-se (domingo) do outro lado do Atlântico, em Madrid."Foi um momento em que não consegui controlar um impulso e a verdade é que estou muito arrependido. Fui com a minha família e não sou de fazer estas coisas. Sei que estive mal e isso dói-me", reconheceu.Martín Firpo já foi ouvido por um juiz e aguarda julgamento em liberdade. Incorre numa pena de dois anos e quatro meses de prisão.