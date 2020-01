«Até ao dia de hoje é o nosso treinador»: a resposta do Al Sadd à reunião com o Barcelona

Depois da derrota (2-3) do Barcelona diante do At. Madrid nas meias-finais da Supertaça de Espanha, o lugar de Ernesto Valverde no comando da equipa culé foi colocado em causa.





No arranque desta sexta-feira, os oficiais do clube catalão viajaram para Doha, capital do Qatar, de modo a reunirem-se com os dirigentes do Al Sadd, emblema que segue no 3.º lugar do campeonato qatari, para dar início às negociações por Xavi Hernández, treinador do Al Sadd e ex-jogador do Barcelona."A possibilidade de que Xavi possa regressar ao Barcelona é normal e esperada porque trata-se de um lugar que é a sua casa e onde deverá regressar no futuro, mas ao dia de hoje [sexta-feira], Xavi é treinador do Al Sadd", informou o clube qatari através de um comunicado.