Atenção, FC Porto: Antuérpia regressa às vitórias no campeonato belga

O Antuérpia, adversário do FC Porto no Grupo H da Liga dos Campeões, venceu esta sexta-feira, por 3-0, na deslocação ao estádio do Westerlo, em jogo da sétima jornada da Liga belga.

Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, pelo ponta de lança Vincent Janssen, e consumaram o triunfo na segunda parte, com mais dois golos, do médio Jelle Bataille, aos 68', e do avançado albanês Arbnor Muja.

Com os três pontos somados, o Antuérpia subiu, provisoriamente, ao 4.º lugar, com 11 pontos (6 jogos), mas quem lidera é o Gent, com 13 (5), seguido do Anderlecht, com 13 (6), do Cercle Brugge, com 12 (6).

O Antuérpia integra o Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com o Barcelona, deslocando-se a Camp Nou na terça-feira, em grupo que conta ainda com o FC Porto e os ucranianos do Shakhtar, que se defrontam no mesmo dia, em Hamburgo, na Alemanha.