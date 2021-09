Atenção, Sporting: Ajax vence em casa do Zwolle e é líder provisório na Holanda

O Ajax, primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões de futebol, foi este sábado vencer a casa do Zwolle, por 2-0, e isolou-se provisoriamente no comando da Liga de futebol holandesa, à quarta jornada.

O avançado costa-marfinense Sebastien Haller marcou, aos 29 e aos 67 minutos, os golos que permitiram ao campeão holandês somar 10 pontos, depois de um empate na segunda ronda.

O PSV tem nove pontos, contudo ainda joga hoje, no terreno do AZ Alkmaar, pelo que recupera o primeiro lugar isolado em caso de triunfo.

No grupo C, que inclui ainda os alemães do Borussia Dortmund e os turcos do Besiktas, o Sporting recebe no Ajax na quarta-feira, jogando em Amesterdão na sexta e última jornada, em 07 de dezembro.