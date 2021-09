Atenção, Sporting: Besiktas vence e divide provisoriamente a liderança na Turquia

O Besiktas, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, venceu este sábado na receção ao Yeni Malatyaspor, por 3-0, na quarta jornada da Liga turca, e divide a liderança provisoriamente com o Konyaspor.

Aos 10 minutos, o Besiktas já vencia por 2-0, com golos do belga Batshuayi, após assistência do bósnio Miralem Pjanic, aos sete minutos, e, três minutos volvidos, o avançado francês Georges-Kevin N'koudou aumentou a contagem para 2-0.

Com o caminho para o triunfo desbravado, o Besiktas chegaria ao terceiro golo aos 52 minutos, com Batshuayi a bisar.

Com estes três pontos, o Besiktas divide a liderança com o Konyaspor, ambos com 10 pontos, mais um do que Trabzonspor e Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, que, no domingo, recebem Galatasaray e Sivasspor, respetivamente.

O Besiktas integra o Grupo C da Champions, juntamente com o Sporting, os alemães do Borussia Dortmund e os holandeses do Ajax.