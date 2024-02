Atenção Sporting: Young Boys desperdiça três vantagens e empata antes de receber os leões

O Young Boys tropeçou no arranque da jornada 23 do campeonato suíço, ao empatar a três golos na deslocação ao terreno do Lugano, encontro que antecede a visita do Sporting a Berna, onde na quinta-feira vai disputar a primeira mão do playoff da Liga Europa (17h45 de Portugal Continental).A formação comandada por Raphael Wicky colocou-se em vantagem através de Colley, logo as 8 minutos, mas deixar-se-ia empatar na compensação da etapa inicial (Bislimi marcou aos 45'+1). Na segunda parte, os forasteiros voltaram ao comando por Mvuka (52'), mas voltariam a consentir um golo, agora praticamente de seguida, aos 56', por Hajrizi.Perante a segunda contrariedade, os líderes da liga responderam por Ugrinic, aos 62', mas um penálti convertido por Celar, aos 80', ditou uma escorregadela em cada do 5º classificado. Com mais um jogo que o Servette, 'vice' na tabela, o Young Boys comanda com mais 7 pontos (soma 48).