Atenção, Sporting: Young Boys vence e segue isolado na liderança da Liga suíça

O Young Boys, adversário do Sporting no playoff da Liga Europa, venceu este sábado fora o Lausanne, por 1-0, na 22.ª jornada da Liga suíça de futebol, seguindo isolado na liderança da prova.

Um golo solitário do avançado gambiano Ebrima Colley, logo aos oito minutos, deu os três pontos ao Young Boys, equipa que contou com o atacante português Joel Monteiro a titular, e que soma agora 47 pontos, mais nove do que o segundo classificado, Servette, que recebe o Lausanne Ouchy (último classificado) no domingo. Por seu turno, o Lausanne é penúltimo com 21 pontos.

O comandante do campeonato helvético está no caminho do Sporting na Liga Europa, com os dois embates que decidem quem passa aos oitavos de final agendados para os dias 15 e 22 de fevereiro, primeiro na Suíça e depois em Portugal.

View this post on Instagram A post shared by BSC YOUNG BOYS (@bscyb_offiziell)