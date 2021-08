Athetico Paranaense de António Oliveira está nas meias-finais da Taça Sul-americana

O Athletico Paranaense, do treinador português António Oliveira, qualificou-se para as meias-finais da Taça Sul-americana de futebol, ao vencer esta quinta-feira os equatorianos do LDU Quito, por 4-2.

A jogar em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, a equipa brasileira, que tinha perdido na primeira mão por 1-0, esteve com a eliminatória 'perdida' na primeira parte, com o 1-0 e 2-2 do LD Quito, mas virou o resultado.

O jogo não podia ter começado melhor para os equatorianos, que marcaram por Amarilla, aos 11 minutos, mas Christian bisou aos 26 e 29 e manteve os brasileiros na partida, antes de Julio Palácios fazer o 2-2, a poucos minutos do intervalo, aos 43.

Na segunda parte, Bissoli tranquilizou a equipa brasileira, ao bisar aos 62 e 69 minutos, este de grande penalidade, garantindo a passagem às meias-finais, fase em que o Athletico defrontará os uruguaios do Peñarol, em jogos marcados para 22 e 29 de setembro.

António Oliveira, filho do antigo internacional e treinador Toni, campeão como jogador e treinador pelo Benfica, assumiu esta época, em março, o Athletico Paranaense, depois de ter sido adjunto de Paulo Autuori, que renunciou ao cargo para ser apenas diretor.

Como técnico principal, António Oliveira tem tido um grande desempenho na formação do Paraná, que está nas meias da Taça sul-americana, nas meias-finais do campeonato Paranaense, nos quartos de final da Taça do Brasil e no sexto lugar no campeonato.