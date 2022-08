Atlético Madrid bate Juventus por 4-0 em particular

O Atlético Madrid, com João Félix a titular, bateu, este domingo, a Juventus num jogo de preparação disputado no centro de treinos da ‘vecchia signora’, em Turim, com destaque para o hat-trick de Álvaro Morata (que representou a Juventus entre 2014 e 2016 e entre 2020 e 2022), como golos aos 10’, 43’ e 62’. Matheus Cunha fechou o marcador aos 90+1’O particular, recorde-se, estava inicialmente previsto ser disputado em Telavive, em Israel, mas devido a questões de segurança relacionadas com o conflito na Faixa de Gaza, teve lugar na cidade italiana.