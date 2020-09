Atlético Madrid empresta lateral Santiago Arias ao Bayer Leverkusen

O futebolista internacional colombiano Santiago Arias, que passou pelo Sporting entre 2011 e 2013, vai jogar no Bayer Leverkusen até final da época, cedido pelo Atlético de Madrid, anunciaram os dois clubes.

O conjunto germânico informou que, no final do empréstimo, poderá exercer a opção de compra incluída no contrato, cujo valor se situa entre os nove e os 12 milhões de euros, de acordo com a imprensa alemã.

O lateral direito, de 28 anos, chegou ao Atlético de Madrid em 2018, após se ter evidenciado durante cinco temporadas ao serviço dos holandeses do PSV. Contudo, em Madrid, foram poucas as vezes em que beneficiou do estatuto de titular sob o comando de Diego Simeone.

Santiago Arias, que conta com 53 internacionalizações pela Colômbia, começou a carreira no La Equidad, de onde se transferiu para o Sporting, em 2011.

Nas duas épocas em Alvalade (2011/12 e 2012/13) realizou apenas 10 partidas oficiais pela formação principal dos 'leões' - além de 28 pela equipa B -, acabando por rumar a Eindhoven, por dois milhões de euros.