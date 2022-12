Atlético Madrid empresta Matheus Cunha ao Wolverhampton

O futebolista internacional brasileiro Matheus Cunha é reforço dos ingleses do Wolverhampton, por empréstimo do Atlético Madrid, num acordo que inclui uma opção de compra obrigatória "caso determinados objetivos" sejam atingidos, anunciaram hoje os dois clubes.O avançado, de 23 anos, é o primeiro reforço assegurado pelos 'wolves' nesta reabertura do mercado, sendo que iniciará a 'aventura' na Premier League a partir de 01 de janeiro de 2023, ainda que a mesma esteja dependente da emissão do visto de trabalho ('work permit').

Caso cumpra determinados objetivos ao serviço da equipa inglesa, Matheus Cunha assinará um contrato definitivo até 2027 com o Wolverhampton, atual último classificado da Liga inglesa.

A comunicação social britânica refere que, caso se confirme a transferência em definitivo, o emblema inglês vai pagar perto de 40 milhões de euros ao Atlético de Madrid.

We've found one more gift under the tree.



Matheus Cunha, que tem oito internacionalizações pelo Brasil, chegou ao clube madrileno no verão de 2021, proveniente do Hertha Berlim, poucas semanas depois de ter ajudado a seleção olímpica 'canarinha' a conquistar o ouro em Tóquio2020.

O jogador brasileiro, que conta ainda com passagens por Coritiba, Sion e Leipzig, vai encontrar no Wolverhampton os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Moutinho, Chiquinho, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Daniel Podence.