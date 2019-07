Atlético Madrid goleia Real Madrid por 7-3 com festival de João Félix e Diego Costa

Impensável! O Atlético Madrid venceu o Real Madrid por 7-3, num encontro da International Champions Cup em que ao intervalo os colchoneros já venciam por 5-0. João Félix, depois de uma estreia encurtada devido a lesão, brilhou em alto nível, estreando-se a marcar e fazendo ainda duas assistências. Diego Costa foi o outro homem do jogo, com um póquer... e um vermelho direto por se embrulhar com Carvajal.Logo no primeiro minuto, o internacional português assistiu Diego Costa para o primeiro e, aos 8', fez o primeiro golo pelos colchoneros. A equipa de Diego Simeone continuou a carburar e chegou ao intervalo com mão cheia, graças aos tentos de Correa (19') e Diego Costa (28' e 45'). No arranque do segundo tempo, nova assistência de Félix para o hispano-brasileiro faturar (51'), ele que viria a ser expulso pouco depois.O Real ainda disfarçou um pouco o desastre com golos de Nacho (59'), Benzema (85') e Hernández (89'), com Vitolo a marcar pelo meio (70').Consulte a ficha do jogo AQUI