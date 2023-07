Atlético Madrid sem João Félix "faz o campeão de tudo descer à terra"

O Atlético Madrid, que como se esperava não contou com João Félix entre os convocados, derrotou o Manchester City, por 2-1, num particular realizado na Coreia do Sul, no âmbito do estágio de pré-época das duas equipas na Ásia.Em Espanha a imprensa da capital rejubila com o triunfo. A 'Marca' escreve que "o Atlético faz o campeão de tudo descer à terra", enquanto o 'As' avança que o "Atlético faz tombar o campeão", numa alusão aos títulos conquistados pela equipa inglesa na época passada.Os golos só surgiram na segunda parte, com Memphis Depay a abrir o marcador aos 66 minutos para os colchoneros, seguindo-se pouco depois o 2-0, por intermédio de Yannick Carrasco.O City reduziu pouco antes do final, por intermédio de Rúben Dias, mas já não foi a tempo de dar a volta ao rumo dos acontecimentos.