Atum ao pequeno almoço e abacate para recuperar: a dieta de sucesso de Lewandowski

Depois de uma temporada em que foi melhor marcador da Europa, conquistou a Bundesliga e a Liga dos Campeões, Lewandowski foi na quinta-feira coroado com o prémio 'The Best'. Um dos segredos do avançado polaco do Bayern Munique é a alimentação, tendo na mulher, Anna, a companheira ideal nesta caminhada.





"Ele tem muita vontade de melhorar como jogador e por isso tem uma dieta especial preparada pela mulher. Ela é nutricionista e muito conhecida na Polónia. Robert até já me disse que a grande mudança na sua carreira foi quando mudou radicalmente o que comia. A mulher ajudou-o muito, e até vários jogadores da seleção hoje seguem a mesma dieta, cerca de cinco jogadores. É uma forma diferente de preparar e comer, que foi fundamental para ele. Nas concentrações, Lewandowski tenta passar esses benefícios para outros jogadores ", revela o defesa Thiago Cionek."Nos dias dos jogos come muita proteína. E tem sempre atum ao pequeno-alomoço, umas coisas 'doidas' e bem específicas. Além disso, evita tudo que tem glúten e lactose. Na véspera dos jogos, depois do jantar, ainda come um prato de arroz doce para se encher de carboidratos e glicose para jogar no dia seguinte. Depois, na recuperação, vegetais e abacate", conta o companheiro de seleção."Com certeza esse cuidado com a alimentação ajuda. Todos os exames mostram isso. Até porque ele joga mais de 50 partidas por ano e sempre em alto nível físico. Eu peço-lhe sempre alguns conselhos", diz.