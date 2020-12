Aubameyang multado por partilhar imagens de noite surreal no aeroporto na Gâmbia

A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu multar Pierre-Emerick Aubameyang em 10 mil dólares (8,3 mil euros) por considerar que o avançado gabonês do Arsenal prejudicou a "honra e imagem" do organismo ao partilhar nas redes sociais imagens da noite em que foi obrigado a pernoitar no aeroporto antes de um jogo de qualificação para a CAN, diante da Gâmbia.





Na altura, o dianteiro gabonês e os seus companheiros ficaram retidos por mais de seis horas no aeroporto de Banjul, capital da Gâmbia, depois de as autoridades terem exigido testes à Covid-19 feitos nas últimas 48 horas, algo que não havia sido feito e que a federação do Gabão considerava apenas como uma estratégia para cansar os seus jogadores. A situação motivou muito mal-estar na comitiva gabonesa e Aubameyang não hesitou em partilhá-la para os seus seguidores, algo que agora lhe rendeu uma multa pela 'ousadia' tomada.Para lá da multa a Aubameyang, a CAF decidiu também aplicar uma multa de 100 mil dólares (83 mil euros) à Federação do Gabão, ainda que metade dessa verba tenha sido aplicada como pena suspensa.