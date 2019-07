Real Madrid sofre nova derrota na pré-temporada

Harry Kane marca ao Real Madrid com ajuda preciosa de... Marcelo Harry Kane marca ao Real Madrid com ajuda preciosa de... Marcelo

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid voltou esta terça-feira a sofrer uma derrota nesta pré-temporada. Desta vez, os merengues perderam com o Tottenham por 1-0 na primeira meia-final da Audi Cup, em Munique.O único golo do encontro surgiu aos 22 minutos e teve a autoria de Harry Kane, que aproveitou assim da melhor maneira um erro colossal de Marcelo.Consulte o direto do encontro