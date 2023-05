Avançado argentino sofre traumatismo craniano em acidente de viação e está nos cuidados intensivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

El Pulga fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismos y TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano).



Parte de la dirigencia ferroviaria se encuentra ya para seguir de cerca la evolución. pic.twitter.com/rWsRPlONxi — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 30, 2023

Pulga Rodriguez, avançado argentino de 38 anos do Central Córdoba, sofreu um acidente de viação na localidade de Lamadrid, na província de Tucumán, e está internado nos cuidados intensivos.Segundo conta o diário 'Olé', o futebolista viajava de Santiago del Estero para Tucumán quando se deu o acidente. Foi encontrado por outros condutores quando deambulava desorientado. Foi hospitalizado, tendo-lhe sido diagnosticado um traumatismo cranioencefálico.Segundos os médicos, citados pela imprensa do país, o estado de Pulga Rodriguez é "estável", mas o jogador teve de ser internado nos cuidados intensivos, pois estava muito sonolento, além de apresentar também um "enfisema do mediastino" [ar entre os dois pulmões] e "fratura em ambos os maxilares".