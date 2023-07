Avançado dinamarquês instala seita em Oliveira do Hospital, forma 'Reino do Pineal' e quer independência

Pione Sisto, futebolista dinamarquês de 28 anos, comprou 4,7 hectares de terreno em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, e ali instalou uma seita liderada por um filósofo espiritual que quer tornar aquele território independente de Portugal. Água Akhabl Pinheiro é o chefe do grupo e pretende formar o 'Reino do Pineal', segundo revela a revista 'Visão' desta semana, uma história contada também pelo jornal espanhol 'Marca'.Segundo a 'Visão', trata-se de uma comunidade com dezenas de pessoas (mulheres, homens e crianças), instalada na propriedade do futebolista, que pretende desconectar-se do mundo exterior e viver sob as regras de do filósofo espiritual britânico. A seita exige que Portugal reconheça autonomia do reino como estado soberano. De acordo com a mesma revista, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital determinou a abertura de inquéridos por parte do Ministério Público, SEF e comissão de proteção de menores.A carreira de Sisto sempre foi marcada pela excentricidade. Filho de sudaneses que fugiram da guerra, o jogador nasceu num campo de refugiados há 28 anos, no Uganda, e tem nacionalidade dinamarquesa. Jogou no Midjtylland, passou pelo Celta de Vigo,, mas acabou por rumar de novo ao Midjtylland, depois de ter tido problemas disciplinares em Espanha. No final da época de 2022 foi afastado da equipa dinamarquesa, conforme contou Svend Graversen, diretor deportivo do Midjtylland."Foi difícil comunicar com Pione, tivemos uma conversa com as pessoas que lhe são próximas, que também foi difícil. Não vimos nenhum avanço, o que lamentamos. Mas a cultura e o conjunto de valores é o mais importante para o clube", disse aquele responsável, citado pela BT Sisto.A passagem pelo Celta de Vigo também ficou marcada por episódios 'sui generis', conforme recorda a 'Marca'. Logo na apresentação surpreendeu toda a gente com a entrada dos pais, que protagonizaram um ritual indígena para lhe desejar sorte.Em 2020, em plena pandemia, foi de carro de Espanha até à Dinamarca, quebrando todas as normas sanitárias do país e do clube. Transmitiu a viagem nas redes sociais, explicando que "precisava de voltar a casa".Acabou por ser dispensado pelo Celta nesse ano e regressou ao Midjtylland, onde jogou até novembro de 2022.