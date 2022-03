Avançado do Chicago Fire arrasa Higuaín: «Ele que vá à merda, é um tipo muito patético»

Fabian Herbers, jogador do Chicago Fire, deixou duras críticas a Gonzalo Higuaín, seu adversário pelo Inter Miami na 1.ª jornada da MLS (0-0). O alemão foi questionado sobre se tinha trocado a camisola com o argentino no final da partida e a resposta... disse tudo."Ele que vá à merda. É um tipo muito patético. Não quero nada com ele. Obviamente tem muita presença em campo, mas cada vez que um companheiro faz um passe mau ou nem lhe passa a bola, fica parado com cara de poucos amigos", explicou o avançado, que condenou também a "linguagem corporal" do ex-jogador do Real Madrid."É simplesmente terrível. Não gostaria de ser colega de equipa dele. É super negativo e destrutivo com os próprios companheiros. Supõe-se que, como líder, deves tentar levantar a equipa, fazê-la melhor. Vai ser uma temporada muito longa para eles [Inter Miami] se não mudarem isso", concluiu.