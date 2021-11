Avançado do Spartak Moscovo de Rui Vitória vai ser julgado por esfaquear primo

Quincy Promes, avançado de 29 anos do Spartak Moscovo de Rui Vitória, vai ser julgado por alegado envolvimento num esfaqueamento a um primo, em julho do último ano, vítima que acabou por sobreviver aos golpes no joelho. O antigo jogador do Ajax - clube que representava no momento do incidente - enfrentará acusações de agressão grave e de tentativa de homicídio, que pode acarretar uma pena de 24 a 42 meses, ou seja, de até quatro anos de prisão.





Por meio da assessoria do clube, o Spartak Moscovo reagiu ao imbróglio e demonstrou apoio ao seu jogador. "O Promes está totalmente focado nos próximos jogos. Os seus advogados, em quem ele confia totalmente, estão a cuidar do caso. Quanto à cobertura dos média, o Spartak responde apenas aos pedidos oficiais das autoridades competentes, e o clube não recebeu qualquer um desses pedidos. De acordo com as nossas informações, o procedimento continua em andamento e nada mudou", afirmaram em declarações citadas pelo 'Championat'.Esta temporada, Quincy Promes leva cinco golos apontados em 13 jogos realizados pela equipa de Rui Vitória.