Avançado Tavinho muda-se para a Indonésia

O avançado Tavinho, de 29 anos, que na última época representou o Alverca, é reforço do RANS Nusantara, da Indonésia, e já viajou para aquele país, a fim de submeter-se aos necessários exames médicos.

Formado no Internacional de Almancil, Tavinho representou vários clubes algarvios (Louletano, Culatrense, Quarteirense, Almancilense e por fim Farense, por três épocas e meia) antes de ingressar no Vizela. Seguiram-se etapas no Varzim e no Alverca.

No RANS Nusantara Tavinho encontrará um treinador português, Eduardo Almeida, que se estreia no comando daquele clube mas já possui larga experiência no futebol indonésio, ao serviço do Semen Padang (duas épocas) e do Arema FC (três temporadas).