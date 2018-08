Aventura de Ibrahimovic na moda acaba com um prejuízo de 20 milhões

Zlatan Ibrahimovic é um dos mais bem sucedidos jogadores de futebol do Mundo e, como muitos outros fazem, tem investimentos em várias áreas. Mas a sua aventura no Mundo da moda, lançada em 2016 com a marca de roupa A-Z (de amador a Zlatan), redundou num fracasso e o jogador dos LA Galaxy, na MLS, optou agora por acabar com o projeto, acumulado perdas de 20 milhões de euros, segundo relata a imprensa sueca.O grupo norueguês 'Varner Group', parceiro do irreverente avançado sueco neste projeto, emitiu um comunicado dando conta do fim da marca. "O Petter Varner e o Zlatan Ibrahimovic concordam em encerrar a cooperação em A-Z. Apesar do sólido crescimento em 2017, o investimento europeu em roupas desportivas ficou mais caro."